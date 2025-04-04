مصطفى بكري يكشف عن ورقة إيران الرابحة وقدرات المقاومة في غزة

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن امتلاك إيران لأسلحة استراتيجية مخزنة في كهوف حصينة يصعب اختراقها عسكريًا، بالإضافة إلى منشآت تخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض.

وأوضح بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن إيران تحتفظ بورقة رابحة قوية تتمثل في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز في أي لحظة، وهو ما يهدد بتدمير الاقتصاد العالمي نظرًا لأهمية هذا الممر الحيوي في نقل النفط من دول الخليج والغاز القطري.

وأضاف بكري أن الرد الإيراني المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن روسيا قد تتدخل أيضًا لدعم إيران في حال تصاعد التوترات، وهو ما عبرت عنه موسكو في بيانات سابقة.

وفي سياق منفصل، تطرق بكري إلى الوضع في قطاع غزة، حيث كشف عن وجود شبكة أنفاق واسعة تحت الأرض تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، مما يجعل الوصول إليها تحديًا كبيرًا.

وأشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية تمكنت من تصنيع أسلحة داخل هذه الأنفاق، مؤكدًا أن حجم الذخائر التي ألقتها إسرائيل على غزة يعادل قوة 2.5 قنبلة ذرية، وأن جزءًا منها لم ينفجر واستولت عليه المقاومة وبدأت في إعادة تدويره.

وأكد بكري أن القضاء على المقاومة في غزة ليس بالأمر اليسير، متوقعًا قدرتها على الصمود ومواصلة قوتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لعدة سنوات قادمة.

واستبعد مقدم "حقائق وأسرار" تحقق مخطط التهجير الإسرائيلي.