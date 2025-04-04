احتفالًا بيوم اليتيم.. محافظ الجيزة يطلق مبادرة "معا لفرحتهم"

كتب- عمرو صالح:

أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مبادرة “معًا لفرحتهم” من مركز شباب الصف لإدخال البهجة والسرور على الأطفال والنشء في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتستمر على مدار الشهر في مراكز الشباب مؤكدًا أن يوم اليتيم مناسبة هامة نستحضر فيها مسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية تجاه أبنائنا من الأيتام ونعمل من خلالها على إدخال البهجة إلى قلوبهم والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن وواجبنا أن نرعاهم ونوفر لهم بيئة آمنة تضمن لهم مستقبلاً مشرقًا.

وأكد المحافظ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على إتاحة الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية للأطفال الأيتام، ودمجهم في الأنشطة المجتمعية، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بيومهم الخاص في أجواء من الحب والتكافل.

وتم خلال الفعاليات توزيع الهدايا على الأطفال وتنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية بمشاركة واسعة من الشباب والمتطوعين ما ساهم في خلق أجواء من الفرح والسعادة للأطفال.

وأشار النجار إلى أن محافظة الجيزة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مجتمع متماسك ومترابط، مؤكدًا ضرورة رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان مشيرًا إلى أن كل الأديان السماوية قدّمت العديد من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

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