إعلان

محلل سياسي: إسرائيل تسعى للسيطرة وتفريغ القطاع من سكانه

08:12 م الجمعة 04 أبريل 2025

الدكتور أحمد رفيق عوض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، أن ما يجري في قطاع غزة يُعد إبادة جماعية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل جماعي أو جزئي، وتفتيت القطاع إلى مناطق متفرقة لتسهيل السيطرة الإسرائيلية عليه.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عوض أن إسرائيل تسعى لفرض هيمنتها الكاملة على سكان غزة، بما في ذلك التحكم في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، إلى جانب محاولاتها للقضاء على حكم حركة حماس سياسيًا وإداريًا وعسكريًا.

وأضاف أن إسرائيل تتبنى استراتيجية "النصر المطلق" من وجهة نظرها، حيث تهدف إلى تحييد القطاع أمنيًا من خلال القضاء التام على حماس على جميع المستويات.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، مستغلة غياب الضغوط الدولية لتحقيق مصالحها، بهدف تحويل القطاع إلى منطقة استعمارية واستثمارية تحت سيطرتها الكاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد رفيق عوض إسرائيل تسعى لتفريغ القطاع من سكانه مدير مركز القدس للدراسات تهجير الفلسطينيين حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل