محلل سياسي: إسرائيل تسعى للسيطرة وتفريغ القطاع من سكانه

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، أن ما يجري في قطاع غزة يُعد إبادة جماعية تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل جماعي أو جزئي، وتفتيت القطاع إلى مناطق متفرقة لتسهيل السيطرة الإسرائيلية عليه.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عوض أن إسرائيل تسعى لفرض هيمنتها الكاملة على سكان غزة، بما في ذلك التحكم في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، إلى جانب محاولاتها للقضاء على حكم حركة حماس سياسيًا وإداريًا وعسكريًا.

وأضاف أن إسرائيل تتبنى استراتيجية "النصر المطلق" من وجهة نظرها، حيث تهدف إلى تحييد القطاع أمنيًا من خلال القضاء التام على حماس على جميع المستويات.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، مستغلة غياب الضغوط الدولية لتحقيق مصالحها، بهدف تحويل القطاع إلى منطقة استعمارية واستثمارية تحت سيطرتها الكاملة.