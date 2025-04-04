حدث في 8ساعات| اكتشافات جديدة بمعبد الرامسيوم بالأقصر.. والأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد السيدة انتصار السيسي، الالتزام برعاية الأطفال، وحقهم التام في كل الاهتمام والرعاية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزيرا الزراعة والبيئة والمدير الإقليمي للفاو يتابعون اللمسات الأخيرة لمعرض زهور الربيع

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المتحف الزراعي بالدقي، يرافقهم الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، للوقوف على أعمال التطوير والاستعدادات النهائية لمعرض زهور الربيع.

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تحرك برلماني عاجل لمواجهة ارتفاع نسبة فقر الدم لدى المواطنين

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والتى كشف فيها عن أن 40% من المصريين يعانون من فقر الدم، وفقًا لبيانات المسح السكاني وأن تداعيات سوء التغذية لا تقتصر على الصحة العامة، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل وأن السمنة والأنيميا لدى الأطفال تؤثر سلبًا على الإدراك.

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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد والقاهرة الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من محافظات مصر.

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العيد القومي للجيزة.. محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النور بالصف

أدى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة في مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف في محافظة الجيزة، وذلك تلبية لدعوة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

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وزير الأوقاف والمفتي و 3 محافظين يفتتحون مسجد النور بالجيزة

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف، اليوم، بحضور الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والسيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

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"النقل": تقدم أعمال مشروع تنفيذ خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة، تقدم العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد (الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس)، والذي يبلغ طوله 63.5 كم.. مشيرة إلى أنه جار إنشاء الجسور وتركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب وشحن البضائع، بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة.

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تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لـ 18 أبريل

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين إلى يوم الجمعة الموافق 18 أبريل الجاري؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين، وفقا للمادة (35) من قانون النقابة.

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مخازن للزيوت والعسل ومطابخ ومخابز.. اكتشافات جديدة بمعبد الرامسيوم بالأقصر – صور

كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والمركز القومي الفرنسي للأبحاث وجامعة السوربون، عن مجموعة من المقابر من عصر الانتقال الثالث، ومخازن تخزين زيت الزيتون والعسل والدهون، بالإضافة إلى ورش للنسيج والأعمال الحجرية، ومطابخ ومخابز، وذلك أثناء أعمال البعثة في محيط معبد الرامسيوم بالبر الغربي بالأقصر.

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يوم اليتيم.. انتصار السيسي: نؤكد التزامنا برعاية الأطفال ودعمهم

أكدت السيدة انتصار السيسي، الالتزام برعاية الأطفال، وحقهم التام في كل الاهتمام والرعاية.

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