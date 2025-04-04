البلشي: مجلس "الصحفيين" اتخذ خطوات كبيرة في حل مشكلات الزملاء على مدار عامين

القاهرة - أ ش أ

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، المرشح على مقعد النقيب، في الانتخابات القادمة إن المجلس الحالي ومنذ انتخابه قبل عامين تحرك لحل الكثير من مشكلات الزملاء الصحفيين وكان هناك تواصل دائم من المسؤولين وتم اتخاذ خطوات كثيرة لحل هذه المشكلات.

وأضاف البلشي - في تصريحات صحفية له اليوم - على هامش اجتماع الجمعية العمومية والتي لم يكتمل نصابها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والنقيب وتم التأجيل ليوم الجمعة ١٨ ابريل الجاري.. أن هذا المجلس يتميز بكون جميع لجانه التي تم تشكيلها كانت تعمل طول الوقت كل في مجاله لتقديم الخدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية وتحقق من خلال ذلك تطوير في الكثير من المشروعات بالنقابة.

وتابع قائلا: إننا نسعى طوال الوقت لتحقيق طموحات الزملاء تجاه ما تقدمه النقابة وسوف نستمر في التفاوض من أجل حل المشكلات وهناك استجابات ولكن هذا يحتاج إلى مراحل للوصول إلى نتائج ملموسة.

وأكد البلشي أن هناك توافقا بين المرشحين على إتمام الانتخابات يوم ٢ مايو القادم على أن يتم مراعاة كافة الإجراءات القانونية ودعوة الجمعية العمومية وفق الضوابط القانونية التي ينص عليها القانون.

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