عبد المحسن سلامة يدعو الجمعية العمومية للصحفيين للاحتشاد الجمعة ٢ مايو ‏

القاهرة - أ ش أ

دعا الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين للاحتشاد يوم الجمعة الموافق ٢ مايو القادم لإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والنقيب.

وقال سلامة - في تصريحات اليوم على هامش الاجتماع الثالث للجمعية العمومية والذي لم يكتمل نصابه - إننا متواجدون، اليوم التزامًا للقواعد القانونية للانعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للصحفيين طبقًا للقانون، وحتى لا تتعرض انتخابات مجلس الصحفيين لأي طعون، ويبقى الحشد الأساسي يوم ٢ مايو لتكون نموذجا لكل النقابات والانتخابات من حيث حرص الزملاء على المشاركة والالتزام بروح الزمالة واخلاق المهنة.

وأضاف عبد المحسن أنه سيكشف خلال الأيام القليلة القادمة عن تفاصيل الحزمة الاقتصادية من المشروعات والخدمات التي يقدمها للزملاء من أعضاء الجمعية العمومية ضمن برنامجه الانتخابي.

وأكد أنه يتحرك بشكل دائم لدعم الزملاء الصحفيين ويحرص على زيارتهم في أماكنهم للتعرف على مشكلاتهم والصعوبات التي يواجهونها كي يعمل على حل هذه المشكلات بالتواصل مع المسؤولين بشكل مباشر والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول، لافتا إلى أنه آخر هذه اللقاءات كانت مع أحمد المسلماني بحضور رئيس تحرير المجلة خالد حنفي لحل مشكلة الزملاء بمجلة الإذاعة والتلفزيون، لافتا إلى أن هناك اجتماع مجلس إدارة للمجلة سوف ينعقد خلال هذا الأسبوع لإقرار ما تم الاتفاق عليه من قرارات.

وقال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة أنه يسعى لحل الكثير من المشاكل للزملاء الصحفيين ولكنه لا يعلن عن ذلك إلا بعد أن تكون هناك نتائج ملموسة، لافتا إلى أنه ساهم في مشكلة الصحفيين بصحيفة الفجر وهي تخص قرابة من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ صحفي.

وأضاف لقد تدخلت وشاركت في حل هذه الأزمة والأوضاع الآن أصبحت مستقرة والفجر مؤسسة محترمة وتساهم في وعي وتنوير المجتمع.

وأكد أنه من المهم القدرة على التفاوض وتحقيق مكاسب للصحفيين حقيقية ونتائج ملموسة ويجب عدم التشكيك في الجهد المبذول لحل مشكلات الزملاء.

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