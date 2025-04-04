الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد والقاهرة الأسبوع المقبل

كتب- أحمد الجندي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من محافظات مصر.

وأوضحت "غانم" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن درجات الحرارة في محافظات الصعيد تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية، وذلك بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 31 و 33 درجة مئوية خلال نفس الفترة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن الأجواء الباردة نهارًا لن تعود مرة أخرى، إذ أننا حاليًا في فصل الربيع، مؤكدة أن فترة النهار ستكون معتدلة، بينما تسود البرودة في فترة الليل فقط مؤكده أن البرودة في فترات الليل ستنتهي مع نهاية شهر أبريل الجاري.

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