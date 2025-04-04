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وزير الأوقاف والمفتي و 3 محافظين يفتتحون مسجد النور بالجيزة

03:40 م الجمعة 04 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    وزير الأوقاف والمفتي و 3 محافظين يفتتحون مسجد النور بالجيزة
  • عرض 4 صورة
    وزير الأوقاف والمفتي و 3 محافظين يفتتحون مسجد النور بالجيزة
  • عرض 4 صورة
    وزير الأوقاف والمفتي و 3 محافظين يفتتحون مسجد النور بالجيزة
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف، اليوم، بحضور الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والسيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

وقام الحضور بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، وسط تهنئة للأهالي بهذه المناسبة، التي تأتي ضمن فعاليات احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومي، مُعبِّرين عن سعادتهم بافتتاح هذا المسجد، ومؤكدين على اهتمام الدولة بدور العبادة وحرصها على توفير بيئة إيمانية تليق بالمواطنين.

وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبدالعال الدومي، وتحدث فيها عن حق اليتيم.

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الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مسجد النور
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