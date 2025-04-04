العيد القومي للجيزة.. محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النور بالصف

كتب- أحمد الجندي:

أدى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة في مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف في محافظة الجيزة، وذلك تلبية لدعوة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى جانب المهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.

وأعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تهانيه الحارة لجميع مواطني محافظة الجيزة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تأتي هذه المشاركة في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، الذي يوافق يوم 31 مارس من كل عام.

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