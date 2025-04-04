"النقل": تقدم أعمال مشروع تنفيذ خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة النقل اليوم /الجمعة/ تقدم العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد (الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس)، والذي يبلغ طوله 63.5 كم.. مشيرة إلى أنه جار إنشاء الجسور وتركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب وشحن البضائع، بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكي إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس، حيث يقع على المسار 23 عملا صناعيا (كباري - أنفاق - برابخ).. مضيفة أنه سيسهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان، بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالمواني البحرية سواء مواني السخنة والأدبية على البحر الأحمر، أو مواني بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط.

وأوضحت أنه سيتم كذلك ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع، من خلال الطريق الدائري الإقليمي، لافتة إلى أنه سيتم نقل جميع أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع، ما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه المواني والمنطقة الصناعية الرئيسة بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الأوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.

ولفتت الوزارة إلى أن تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع سيسهم في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90 في المائة من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمون من مدينة بلبيس، ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع، وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.

ونوهت بأن تشغيل الخط لخدمة الركاب سيسهم كذلك في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات، إضافة إلى الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق، فضلا عن تحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والمواني البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية، ما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات، بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل نقل البضائع، وخاصة الحاويات من المواني البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، ما يقلل من تكدس البضائع في المواني.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيس الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفي إطار قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتسهم في زيادة الدخل القومي.

كما يأتي ذلك في ضوء قيام وزارة النقل بإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالمواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة؛ لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس السيسي، وفي إطار تنفيذ ممر (السخنة/ الإسكندرية) اللوجستي، الذي يتكون من (ميناء السخنة - الخط الأول للقطار الكهربائي السريع - الميناء الجاف بالعاشر من رمضان - خط السكة الحديد "الروبيكي/العاشر من رمضان/ بلبيس" - ميناء الإسكندرية الكبير).

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