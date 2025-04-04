تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لـ 18 أبريل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين إلى يوم الجمعة الموافق 18 أبريل الجاري؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين، وفقا للمادة (35) من قانون النقابة.

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.. مشيرا إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025، إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

ونوه السكرتير العام بتوافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.

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