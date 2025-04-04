للمرة الثالثة.. بدء التسجيل للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار

فتحت نقابة الصحفيين فى العاشرة من صباح الجمعة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية فى دعوتها الثالثة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صبـاح اليوم الجمعة 4 أبريل، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

ويشمل جدول الأعمال التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م)، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

كما يتم اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

كما يشمل انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، إضافة إلى ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثالثة (٢٥٪؜ ) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة ١٨ أبريل بحضور نفس النسبة (٢٥%).

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