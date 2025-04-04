وزير الري يوجه باستمرار اتخاذ الإجراءات لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع

القاهرة - أ ش أ

وجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، باستمرار التنسيق بين مسئولي مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

وكان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس مراد غالي، يستعرض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، وإجراءات أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع.

كما استعرض التقرير مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أية حالات طارئة على امتداد أيام الإجازة من خلال المرور الدوري على المحطات لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتشغيل وحالة المناسيب وانتظام العمل.

فيما استعرض التقرير نتائج مرور رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على محطات المكس والخيري بمحافظتي البحيرة والإسكندرية للوقوف على جاهزية المحطات وانتظام العمل والحفاظ على المناسيب التصميمية أمام المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.