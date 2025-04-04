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إن انتهوا من إيران سيلتفتون إلى مصر.. بكري يكشف مخطط أمريكا وإسرائيل لتفكيك المنطقة

04:40 ص الجمعة 04 أبريل 2025

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مخطط أمريكا وإسرائيل لتفكيك المنطقة، قائلًا: "إن الحرب في المنطقة تتوسع والمعادلة تتغير، حيث نسمع ضربات في غزة، ضربات في سوريا، ضربات في الضفة الغربية، ضربات في اليمن، والهدف واحد هو خدمة المشروع الإسرائيلي".

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الكل يصب في صالح إسرائيل، لافتًا إلى أن إسرائيل ليس مشكلتها غزة، ولا الصفة الغربية، لكن المشكلة الأساسية لدى حكومة نتنياهو وهي الحكومة الدينية المتطرفة، هو تحقيق حلم إسرائيل الكبري.

وأوضح أن سوريا التي تضربها إسرائيل لا يوجد بها حماس ولا حزب الله ولا إيران، لافتا إلى أن الضربات الاستباقية التي يقوم بها نتنياهو هدفها أن يمنع أي هجوم قد يحدث من سوريا على إسرائيل، رغم أن إسرائيل دمرت أكثر من 90% من معدات السلاح السوري مع سقوط نظام بشار الأسد.

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مصطفى بكري الضفة الغربية الحرب على غزة
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