استفزاز اسرائيلي.. مصطفى بكري يوضح حقيقة خرق مصر لمعاهدة السلام؟

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك حملة إسرائيلية ممنهجة ضد مصر، لافتًا إلى أن هذه الحملة بدأت منذ فترة من الوقت، معقبًا:"إسرائيل كلما تعرضوا لأزمة داخلية، نجدهم يرحلون أزمتهم لجهة أخرى، إما للتغطية والتعمية على الفشل في الوضع المتأزم، وإما بغرض الابتزاز".

أضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد أنه منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، وإسرائيل لا تملك سوى سلاح واحد وهو القتل بالطائرات والصواريخ، بدليل أنها عجزت عن معرفة رهائنها، رغم أنها تدعي أنها ترصد "دبة النملة" في غزة وغير غزة، كما أنها فشلت حتى الآن في فرض الاستسلام على الفلسطينيين وعلى المقاوم والقضاء عليهم، وفشلت في إرغام الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

وتابع "كل ذلك دفع إسرائيل أن تقوم بحملة إعلامية ضخمة ضد مصر التي تمثل القوة الحقيقية في المنطقة، حيث تروج تل أبيب وتدّعي أن مصر تساعد الحمساويين على تهريب السلاح عبر الأنفاق، وقد ثبت كذب هذا الادعاء، ومرة أخرى ادعت أن مصر هربت "السنوار" وهو موجود لديها، وثبت كذب هذا الكلام، ومرة تدعي أن مصر تغلق معبر رفح وتمنع إيصال المساعدات، وثبت كذب هذا الكلام، ومازالت إسرائيل تكذب حتى الآن".