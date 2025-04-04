أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة تستعرض خطة عملها وتعلن انطلاق الأنشطة

كتب- عمرو صالح:

استعرضت أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية، خطتها التنظيمية وأعمال الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وناقشت فى اجتماعها استراتيجية العمل لأعضائها وإنطلاق الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأكد الحضور سعى الحزب للقيام بمسؤولياته تجاه الوطن، وإيمانا بأن مصر تستحق الأفضل، وبأن تغيير المناخ السياسي الحقيقي يبدأ من المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة والالتزام الجاد بالإصلاح في خضم واقع سياسي بات في حاجة لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، لإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار لنكون نموذجًا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع.

من جانبها كشفت عايدة محي الدين أمين عام الأمانة، عن عزمها لتدشين جسرا للتواصل مع مختلف النقابات المهنية في مصر، والتي يصل تعدادها إلى حوالي 31 نقابة مهنية، بالإضافة إلى بعض الاتحادات المهنية الأخرى، مثل اتحاد نقابات المهن الطبية، واتحاد نقابات المهن الفنية، وذلك بخلاف النقابات العمالية البالغ عددها 29 نقابة عامة التي يشرف عليها وزير القوى العاملة، والتي تضم تحت عباءتها حوالي 2 مليون عضو نقابي بمختلف النقابات المهنية.

‎وأكدت عايدة محي الدين أن حزب الجبهة الوطنية، لن يكون رقما يضاف إلى المعادلة السياسية دون أن يعلو ويرتقى بها من أجل مصلحة الوطن، وإننا على أتم استعداد للعمل مع كافة النقابات المهنية والتيارات السياسية والفكرية الوطنية، واقتحام المشاكل والأزمات التى قد ينصرف عنها الكثيرون، والبحث عن حلول حقيقية تستند الواقعية الطرح وصدق الوعود مسترشدين بكل ومختلف الأراء، وذلك للمساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .

وأضافت أمين عام أمانة النقابات المهنية سنبدأ فى التواصل مع أعضاء كافة النقابات المهنية بمختلف محافظات الجمهورية، للاستماع إليهم والعمل على تذليل وحل المشكلات التي تواجههم، بما يحقق صالح المواطن المصري، وخدمة طوائف المجتمع بشكل مختلف ومنظم .

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين للأمانة د. محمد منصور نقيب صيادلة القاهرة، والمستشار محمود الداخلي الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، د. أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الأسبق دورها المشهود للمساهمة بفاعلية في بناء الوطن بما

د. حازم الروبي، د. أحمد السعادات ، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الأمانة العامة للنقابات، بالإضافة لعدد من أعضاء الأمانة العامة للنقابات المهنية بالحزب.

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