علامات تكشف تعرض الطفل للتحرش.. يوضحها خبير تربوي

كتب- أحمد الجندي:

حذر الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، من تجاهل بعض العلامات السلوكية والجسدية التي قد تشير إلى تعرض الطفل أو الطفلة للتحرش، خاصة في ظل صمت بعض الضحايا بسبب الخوف من المعتدي أو الرهبة من رد فعل الأسرة، في ظل تصاعد حالات التحرش بالأطفال داخل المدارس خلال الفترة الأخيرة.

وأشار "شوقي" في تصريحات صحفية له، إلى أن كثيرًا من الأطفال لا يستطيعون التعبير عن ما يتعرضون له، ما يجعل رصد العلامات التحذيرية ضرورة قصوى من قبل الأهل والمعلمين، مؤكداً على أن تلك العلامات لا تعتبر دليلًا قاطعًا على وقوع تحرش، لكنها إشارات تستوجب التحقيق والتعامل بجدية.

أبرز العلامات التحذيرية لتعرض الطفل للتحرش

- تغيرات سلوكية ملحوظة حيث يصبح الطفل أكثر عدوانية أو انطوائية سواء في المنزل أو المدرسة.

- الانفعالات الحادة حيث يميل إلى الحزن، التوتر أو العصبية الزائدة دون سبب واضح.

- غياب الشعور بالفرح حتى في المواقف التي يُفترض أن تسعده مثل اللعب أو زيارة الأماكن المفضلة.

ظهور إصابات غامضة كخدوش أو كدمات ليس لها تفسير منطقي.

تراجع التحصيل الدراسي يتراجع تركيز الطفل، وتنخفض درجاته بشكل ملحوظ.

أمراض متكررة كإصابته المتكررة بنزلات البرد قد تشير إلى تأثر جهازه المناعي.

شرود ذهني مستمر وبطء استجابته للأسئلة وتأخره في الرد.

ميول للعزلة حيث يفضل البقاء وحيدًا أو يرفض التفاعل مع الآخرين.

رفض المدرسة يبكي أو يتحجج لتجنب الذهاب إليها.

خوف غير مبرر من أشخاص محددين خاصة من يقتربون من عمر الجاني أو يشبهونه.

حالة هلع عند رؤية المتحرش أو الاقتراب من مكان الواقعة.

تشبث بالأهل كالبقاء بجانب الأم ورفض تركها.

كوابيس متكررة وأرق ليلي والمعانة من نوم مضطرب ويتحدث أثناء نومه بصوت مرتفع.

دعوة للتوعية والانتباه

وشدد الدكتور تامر شوقي على أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة تعرض الطفل للتحرش، لكنها تستوجب الانتباه، والسؤال، والاستماع للطفل بعناية. وطالب أولياء الأمور والمعلمين بعدم تجاهل أي مؤشر غير معتاد في سلوك الطفل، واللجوء إلى الدعم النفسي والتربوي عند الحاجة.

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