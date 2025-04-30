خبير يكشف: سد النهضة قد ينهار في هذه الحالة

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، مصير سد النهضة الإثيوبي حال عدم تفريغه من المياه خلال موسم أمطار 2025 المنتظر أن يبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال شراقي خلال تصريحاته لمصراوي إن سد النهضة قد يتعرض للانهيار حالة عدم تفريغ المياه تجاه السودان ومصر خلال موسم أمطار موضحا أن بحيرة السد ممتلئة بشكل نهائي وبسعة تخزينية 64 مليار متر مكعب.

وأوضح شراقي أن موسم أمطار 2025 المتوقع أن يبدأ في الربع الأخير من مايو والذي ينتهي مع بداية شهر أكتوبر يتطلب تفريغ ما يقرب من 20 مليار متر مكعب من بحيرة سد النهضة تجاه السوادن ومصر وذلك حتى تستطع أثيوبيا أن تحافظ على سلامة السد.

وبسؤاله عن موقف مصر من الفيضان حال انهيار سد النهضة قال شراقي إن مصر لن تتأثر على الإطلاق لكن السودان ستتعرض لطوفان مائي كارثي لا يمكن للعلم أو التدخل البشري أن ينقذها وذلك باعتبارها المصب الأول للسد.

وتابع: "حيث تمتلك مصر مفيض مياه تشكى بالإضافة إلى قناطر فارسكور في دمياط وإدفينا على فرع رشيد التي يمكن من خلالها تصريف المياه نحو المتوسط فضلا عن التصميم الهندسي للسد العالي الذي يمكنه من حجز 162مليار متر مكعب من المياه ..ومن هنا نستطع الإفادة بأن مصر لن تتعرض لأي ضرر حال انهيار السد".

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