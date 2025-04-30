يسري عبدالله: الاستراتيجيات البنائية لمجموعة "ليالي الطين" تدل على كاتب موهوب

كتب- محمد شاكر:

عقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "ليالي الطين" للقاص ياسر الغبيري، والتي صدرت حديثا عن مركز إنسان للنشر، في القاهرة،

وناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، والكاتبة الروائية إنجي همام، ويدير الندوة القاص والباحث هاني منسي.

ومن جانبه قال الدكتور يسري عبدالله: في مجموعته القصصية الأولى "ليالي الطين" للكاتب ياسر الغبيري، يتخذ مفهوم الليالي تجليات متعددة تمثل تيمات مركزية داخل المجموعة.

وأضاف عبدالله: في المجموعة القصصية ثمة ليالي للخيببة أو الخيبات وأخرى للغواية وثالثة للخيانة ورابعة للحسرة وخامسة للقسوة وسادسة للخذلان وهكذا.

وأكمل: في كل مدلول سردي تتحدد تيمات المجموعة، وتأخذ صيغا وأشكالا مختلفة، بدءا من القصة الأولى "سعيكم مشكور"، وحتى القصة الأخيرة "جلباب أبيض"، تتسم لغة النص هنا بالسلامة اللغوية من جهة، والسلاسة من جهة ثانية، وتأخذ الحوارات القصصية بعدا فصيحا بلا افتعال.

وتابع عبدالله: ثمة تزيد في بعض النصوص القصصية، واستطرادات مجانية أحيانا، وعلى الرغم من إمكانية تلمس ما أسميه رائحة البدايات في المجموعة، إلا أنها على المستوى البنائي تبدو متماسكة، وتحوي بعض الاستراتيجيات البنائية الدالة على كاتب موهوب.

وختم عبدالله بقوله: تبدو المجموعة مهمومة بواقعها المحلى، وممثلة لما أسميه سرود البيئة المحلية في جانب منها، كما أنها مشغولة بالواقع الاجتماعي، وجدل الفرد والمجتمع.

اقرأ أيضاً:

رسميًا.. وزير العمل يكشف موعد صرف منحة عيد العمال

بعد حضور الرئيس عقد قرانها.. ابنة الشهيد مالك مهران تكشف التفاصيل (فيديو)

الحكومة: افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة العام الدراسي المقبل

20 صورة ترصد حالة الطقس بالقاهرة وسط ترقب "العواصف الترابية"