أول تعليق لاتحاد الملاك على إحالة مشروع قانون الإيجار القديم لـ "إسكان البرلمان"

كتب-عمرو صالح:

علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته و الخروج بصيغة نهائية له من شأنها أن تحقق التوافق بين الملاك والمستأجرين.

وقال عبد الرحمن خلال تصريحاته لمصراوي:"نثمن مجهودات الحكومة والقيادة السياسة في العمل على حل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة دون جدوى أو الوصول لحل نهائي".

وأوضح عبدالرحمن أن مطالب الملاك هي زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد.

وتابع: وفيما يتعلق بالمحلات التجارية فإننا نطالب بأن يكون الحد الأدنى للمحل 5000 الاف جنيه لمدة عام ليحرر العقد ويتم كتابة عقد جديد.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته.

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