فرص عمل متاحة بالسعودية - التخصصات والمزايا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل 558 فرصة عمل متاحة بالسعودية للكوادر المصرية المتخصصة في القطاع الهندسي؛ للعمل بإحدى شركات المقاولات الكبرى في المملكة العربية السعودية.

ودعا الوزير، الشباب المتخصص في المجالات الهندسية – والمرفقة في البيان الرسمي مع الرواتب المقترحة لكل تخصص – إلى التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، ولمدة 5 أيام، عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني.. اضغط هنا.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المقدمة تشمل مزايا متعددة، أبرزها ما يلي:

- تحمل الشركة السعودية لتكاليف الإقامة وتجديدها.

- نقل الكفالة أو التأشيرة.

- التأمين الطبي وتذاكر الطيران ذهاباً وعودة عند استحقاق الإجازات السنوية.

- رواتب تصل لـ30 ألف جنيه.

بحسب بيان "العمل"، فإن فرص العمل بالسعودية تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الرياض، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، مؤكداً حرص الدولة على دعم فرص تصدير العمالة المصرية المؤهلة إلى الخارج.





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