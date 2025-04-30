إبراهيم عيسى: مصر تجاوزت أزمة العاصفة الترابية بسبب التنسيق والتخطيط الجيد

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العاصفة الترابية التي تأثرت بها البلاد خلال الساعات الماضية لم تكن شديدة التدمير أو الخطورة، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت معها بقدر عالٍ من الرشادة والانضباط والاستعدادات المسبقة والتعليمات التي صدرت استنادًا إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية، كانت من العوامل الحاسمة في الحد من آثار العاصفة وتقليل الأضرار المحتملة.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التعامل مع الموجة الترابية جاء ضمن خطة شاملة شاركت فيها جميع الجهات المعنية بالمحافظات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنسيق بين الأجهزة المختلفة، مما ساعد على تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.

وتابع: "وقفت رحمة الله إلى جانب التخطيط الجيد والتأهب المبكر، ساهموا في إنقاذ البلاد من عاصفة كان من الممكن أن تكون أكثر شراسة، مشيدًا بما وصفه بـ"الإدارة الواعية للأزمة"، من خلال استعداد كافة الأطراف والمؤسسات للتعامل مع الأحوال الجوية.