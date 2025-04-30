حدث في 8 ساعات| موعد صرف منحة عيد العمال وتفاصيل حضور السيسي عقد قران ابنة شهيد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن محمد جبران، وزير العمل، كشف عن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رسميًا.. وزير العمل يكشف موعد صرف منحة عيد العمال

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.

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بعد حضور الرئيس عقد قرانها.. ابنة الشهيد مالك مهران تكشف التفاصيل (فيديو)

لبّى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة مي مالك مهران، ابنة الشهيد العميد مالك مهران، لحضور عقد قرانها، ليشاركها وعائلتها واحدة من أهم لحظات حياتها، بعد سنوات من رحيل والدها الذي استُشهد أثناء أداء واجبه الوطني في محافظة بني سويف عام 2013.

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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق للتصنيع المحلي لأكياس وقِرَب جمع الدم بشراكة يابانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع بغرض الإنتاج المحلي لأكياس وقِرَب جمع الدم، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بالشراكة بين الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وشركة JMS اليابانية الرائدة عالمياً، وشركة انتر فارم للصناعات الطبية.

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الحكومة: افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة العام الدراسي المقبل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة ذات الأولوية.

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رئيس أنجولا يزور مدينة الدواء المصرية.. وعبدالغفار: ننتج 91% من المستحضرات محلياً

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الرئيس الأنجولي جواو لورونسو والسيدة قرينته والوفد المرافق له، في مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى مصر.

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تفاصيل الاجتماع الأول للجنة "الدراما والإعلام".. ماذا ناقش ومَن حضر؟

ترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الاجتماع الأول للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام – المُشكَّلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – وذلك لمناقشة التأثيرات الاجتماعية للدراما والإعلام على المجتمع المصري، ووضع آليات لتطوير المحتوى الدرامي المصري.

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مدبولي يتابع موقف المخزون من السلع الاستراتيجية: تسلم 644.850 ألف طن قمح من المزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية.

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ناقش زيادة البدل.. عبدالمحسن سلامة يكشف تفاصيل لقائه مع وزير المالية

كشف الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، عن تفاصيل لقائه بالدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ناقش معه عدداً من الملفات المالية المتعلقة بالنقابة.

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