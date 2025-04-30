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تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن العاصفة الترابية

09:07 م الأربعاء 30 أبريل 2025

العاصفة الترابية

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي بسبب تأثرها بـ منخفض جوي خماسي نشأ في الصحراء الغربية، مصحوبًا برياح نشطة محملة بالرمال والأتربة.

وأضاف "القياتي"، خلال لقاء من مقر هيئة الأرصاد الجوية، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المنخفض الصحراوي أثّر بشكل مباشر على واحة سيوة، متسببًا في عاصفة رملية قوية أدت إلى انخفاض شديد في مدى الرؤية، قبل أن تمتد تأثيراته إلى محافظات شمال الصعيد،

وأوضح أن محافظات بني سويف، المنيا، وأسيوط شهدت انعدامًا تامًا للرؤية على بعض الطرق، بسبب تراكم الرمال والأتربة المثارة، مشددًا على أن آثار العاصفة بدأت في التحرك نحو القطاع الشرقي من نهر النيل، لتصل إلى مدن القناة وخليج السويس، مع ارتفاع ملحوظ في سرعة الرياح في مناطق شرق القاهرة، حيث سجلت 40 كم/س.

وأشار إلى أنه وفقًا لما تم رصده عبر صور الأقمار الصناعية، أن طريق السويس المؤدي إلى القاهرة شهد انعدامًا شبه تام في مستوى الرؤية الأفقية، بسبب الرمال المتحركة والرياح الشديدة، متابعًا: : تحسن الأحوال الجوية متوقع تدريجيًا خلال الساعات القادمة، إلا أن هيئة الأرصاد تحذر المواطنين وقائدي المركبات من السفر أو القيادة على الطرق المتأثرة إلا للضرورة القصوى».

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