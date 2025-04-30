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اتخذوا كافة الاستعدادات.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

08:04 م الأربعاء 30 أبريل 2025

طقس مائل للحرارة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 1 مايو 2025.

حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا الخميس طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا في أوله، ومائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة المواطنين، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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