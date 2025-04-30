موعد انحسار العاصفة الترابية وتحسن الطقس تدريجيًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير المنخفض الجوي والعاصفة الترابية سيبدأ في التراجع تدريجيًا صباح الخميس، مع تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وانخفاض في سرعة الرياح ودرجات الحرارة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدّمه الإعلاميتان مها بهنسي ومها الصغير على قناة "CBC"، أن بعض المناطق شهدت نشاطًا قويًا للرياح تراوحت سرعتها بين 70 و80 كيلومترًا في الساعة، ما تسبب في انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة في شمال الصعيد مثل الفيوم وبني سويف، وأجزاء من شرق وجنوب القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء.

وحذّرت "غانم" أصحاب الأمراض التنفسية والجيوب الأنفية من الخروج خلال ذروة نشاط الرياح، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية وتجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية، إلى جانب القيادة بحذر والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، مع ارتداء الكمامات للوقاية من الأتربة العالقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، خاصة أقسام الطوارئ، التي تلعب دورًا حيويًا في التعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن تقلبات الطقس والعواصف الترابية.

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