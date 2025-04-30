قضية طفل دمنهور.. وزيرة التضامن: قضاء مصر أنصف الحق في اغتيال البراءة

كتب- محمد أبو بكر:

علقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الجدل المثار حول قضية، قائلة:"برافو يا عيلة ياسين والدته العظيمة، ودا درس عظيم لكل أسرة يتعرض ابنها أو ابنتها لخطر في أي مكان".

وأضافت "مرسي"، خلال منشور لها عبر "فيس بوك"، الأربعاء: هتك العرض بالقوة والتهديد والجاني له سلطة على الطفل".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: قضاء مصر العادل أنصف الحق في اغتيال البراءة، عظيمة يا ست الستات أم ياسين".

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام.

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