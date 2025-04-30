سلوى عثمان: دوري في حكيم باشا شرير.. واللهجة الصعيدي سهلة - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الفنانة سلوى عثمان إن شخصيتها في مسلسل "حكيم باشا" تمثل مزيجًا بين الشر والكوميديا، موضحة أن الدور رغم طابعه السلبي، إلا أنه لا يُثير كراهية المشاهد، نظرًا لتقديمه بشكل فكاهي وخفيف.

أوضحت سلوى عثمان، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدّمه الإعلاميتان مها بهنسي ومها الصغير على قناة "CBC"، أن الاتفاق على ملامح الشخصية جاء بالتعاون مع المخرج وفريق العمل.

وقالت: "الشخصية قوية ومسيطرة، وبتسرق جوزها بس بشكل كوميدي، فالمشاهد بيضحك ومبيكرههاش. واللغة الصعيدي كانت سهلة عليّا، لأن اشتغلت قبل كده في أعمال كتير باللهجة دي، ودايمًا بحفظ كويس علشان أقدر أتقن الدور".

وتحدثت سلوى عثمان عن مسيرتها الفنية قائلة: "أنا عمري ما خططت للأدوار اللي بقدّمها، لكن كنت محظوظة بالتنوع، والحمد لله الجمهور حبني في كل شخصية. حتى لما بعمل دور الأم، كل واحدة كانت مختلفة عن التانية، والمهم عندي إن الدور يكون له تأثير ورسالة في الأحداث".

يُذكر أن مسلسل "حكيم باشا" يُعرض خلال الفترة الحالية، ويضم نخبة من النجوم ويُقدَّم بطابع درامي بصبغة صعيدية.

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