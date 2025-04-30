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20 صورة ترصد حالة الطقس بالقاهرة وسط ترقب "العواصف الترابية"

04:23 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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كتب- أحمد الجندي

تصوير- إسلام فاروق وعلاء أحمد وأحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء تحسن تدريجي في الأحوال الجوية على مناطق القاهرة الكبرى وشمال البلاد، وذلك مع تراجع شدة الرياح والرمال المثارة، بحسب أحدث صور الأقمار الصناعية.

ويرصد "مصراوي" حالة الطقس في شوارع القاهرة الكبرى، وخاصة مناطق بكوبري أكتوبر وصلاح سالم والمهندسين ووسط البلد.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن المنخفض الجوي بدأ يتحرك تدريجيًا نحو شرق البلاد وسيناء، ما يساهم في استقرار الأجواء على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن شمال الصعيد لا يزال يتأثر ببعض الأتربة والرمال المثارة، إلا أن حدتها أقل مقارنة بالساعات الماضية.

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