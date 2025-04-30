عبدالمحسن سلامة يكشف تفاصيل لقاء وزير المالية لبحث أوضاع الصحفيين الاقتصادية

كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، بالكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وذلك بمقر وزارة المالية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، تقديره الكامل للصحافة والصحفيين، وإيمانه بالدور الهام الذي تقوم به الصحافة المصرية في دعم جهود الدولة المصرية في كافة المجالات، وتأكيد قدرة الدولة على تخطي كل الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية في الوقت الراهن.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة أنه بحث مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، كيفية تنمية موارد نقابة الصحفيين بشكل مستدام، وضرورة العمل على رفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين من خلال توفير حزمة اقتصادية متكاملة، بدءًا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لدعم الزملاء الصحفيين اقتصاديًا وتحسين أوضاعهم المعيشية.

بالإضافة إلى زيادة الإعانة السنوية المخصصة لنقابة الصحفيين، وكذلك العمل على التنسيق الثنائي لتوفير مزيد من المساندة للنقابة في الأنشطة، والتدريب، والعلاج، بما يؤدي في النهاية إلى توفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين تكون حافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة.