رسميًا.. وزير العمل يكشف موعد صرف منحة عيد العمال

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.

وقال "جبران"، إن سيتم بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير العمل، أن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة تحصل على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن منحة عيد العمال هذا العام (مايو 2025) تشهد زيادة لأول مرة من 1000 إلى 1500 جنيه للعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة في تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهذه الفئة ودعمها في كافة المناسبات والمواقف الطارئة.

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