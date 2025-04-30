وزير العمل: صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، صرف مبلغ 297 مليونًا و445 ألفًا و500 جنيه كمنحة بمناسبة عيد العمال، لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة على قاعدة بيانات الوزارة، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن يبدأ الصرف مطلع الأسبوع المقبل.

كما وافق الوزير على صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه من بند مواجهة الحوادث، لـ 12 عاملًا (7 حالات وفاة و5 إصابات)، من 6 محافظات، هي: قنا، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، وأسوان، ويُخصص مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وأوضح الوزير، أن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة تحصل على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن منحة عيد العمال هذا العام (مايو 2025) تشهد زيادة لأول مرة من 1000 إلى 1500 جنيه للعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة في تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهذه الفئة ودعمها في كافة المناسبات والمواقف الطارئة.

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