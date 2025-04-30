طلب إحاطة في النواب لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم

كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإجراء مراجعة دقيقة لجميع المستحقين للدعم المخصص للبطاقات التموينية، مؤكدًا أن هناك آلاف الحالات التي تستحق الدعم، لكنها استُبعدت لأسباب متعددة، في مقدمتها امتلاك المواطنين للسيارات.

وقال "طنطاوي" في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن العديد من الشباب المصري، خاصة المتزوجين حديثًا، تم استبعادهم من الحصول على الدعم التمويني بسبب امتلاكهم لسيارات خاصة، رغم أنهم اشتروا هذه السيارات بقروض من البنوك للعمل عليها في مشروعات النقل الذكي، حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف المعيشة، لعدم توفر فرص عمل أخرى أمامهم.

وتساءل النائب خالد طنطاوي: لماذا لم تضع الحكومة معايير عادلة تضمن وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه من المواطنين؟ ولماذا تم استبعاد هؤلاء الشباب من مالكي السيارات الخاصة، الذين يعملون بها في مشروعات النقل الذكي؟ ولماذا لا تطلب الحكومة البيانات والمعلومات من شركات النقل الذكي حتى لا يتم استبعاد مثل هؤلاء المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية؟

وطالب الحكومة بتحقيق العدالة في هذا الملف المهم، مؤكدًا أن هناك آلاف المواطنين الذين لا يستحقون الدعم التمويني ويحصلون عليه، في حين يُحرم منه مستحقوه الحقيقيون.