"إسكان النواب" تطالب الحكومة بحصر العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من شرائها



كتب - نشأت علي:

طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، بعدم الإقدام على شراء أو تملّك وحدات سكنية في عقارات مخالفة، مؤكدًا أهمية التأكد التام من سلامة العقارات عبر الرجوع إلى الأحياء والجهات المختصة والاطلاع على التراخيص الخاصة بها.

ووجّه "مسعود" في تصريحات له اليوم، التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، على تحذيراته الواضحة والحاسمة للمواطنين بضرورة التحقق من وجود تراخيص رسمية للعقارات قبل الشراء أو الإيجار، حفاظًا على أموالهم من الضياع، وتجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية، وضمانًا لاستقرار المجتمع وسلامته.

وطالب النائب الحكومة، ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لتكثيف حملات التوعية للمواطنين، على غرار ما قام به الدكتور إبراهيم صابر في القاهرة.

كما دعا المهندس أمين مسعود إلى تكليف المحافظين بإجراء حصر شامل لجميع العقارات المخالفة، التي لا يجوز التعامل معها لعدم حصولها على تراخيص، ولعدم انطباق قانون التصالح في مخالفات البناء عليها، مشددًا على أهمية نشر قائمة بهذه العقارات في وسائل الإعلام المختلفة، بهدف توعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل معها.