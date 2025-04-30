عبدالمحسن سلامة يكشف تفاصيل لقائه برئيس "الأعلى للإعلام"



كتب – عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، عن نتائج اجتماعه الأخير مع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمؤسسة الأهرام، إن اللقاء أسفر عن الاتفاق على صرف بدل التكنولوجيا لأكثر من 300 من الزملاء العاملين بالوكالات والصحف الأجنبية، بدءًا من يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، قال سلامة أنه جرى تخصيص 20 ألف فدان لصالح الصحفيين بالتعاون مع شركة "الريف المصري"، واصفًا المبادرة بأنها "مشروع العمر"، بالإضافة إلى تخصيص 1500 وحدة سكنية، و328 قطعة أرض بمساحات متنوعة للصحفيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد سلامة ثقته الكاملة في وعي الجماعة الصحفية، قائلًا: "أعلم أن هناك تفلتات فردية، لكن وعي الأغلبية هو الضامن الحقيقي لاستعادة قوة النقابة ومكانتها"، مشددًا على التزامه بأن يكون نقيبًا لكل الصحفيين دون تمييز.

وأضاف: "لن أدخل في معارك جانبية أو مهاترات، لأن المسؤولية تقتضي العمل من أجل المهنة ومستقبلها، وأتعهد بفتح أبوابي للجميع".

ودعا سلامة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن "تنازل البعض عن حقه في التصويت يترك المجال لتمثيل الأقلية".

وشدد في ختام حديثه على احترامه لجميع منافسيه، متمنيًا أن تسود أجواء التنافس النزيه، بعيدًا عن الشائعات والمغالطات، وقال: "علينا أن نصطف جميعًا من أجل نقابة قوية، عظيمة، تحتضن كل الصحفيين".