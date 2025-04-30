رئيس مجلس إدارة الأهرام: عبدالمحسن سلامة الأنسب لمنصب نقيب الصحفيين

كتب – عمرو صالح:

عقد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًا استعرض فيه برنامجه الانتخابي، بحضور عدد من رموز وقيادات مؤسسة الأهرام، على رأسهم الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وجمال الكشكي، رئيس تحرير "الأهرام العربي"، وماجد منير، رئيس تحرير "الأهرام"، وعدد من الصحفيين.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد د. محمد فايز فرحات أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تمثل استحقاقًا بالغ الأهمية للجماعة الصحفية، لما تحمله من قضايا تتعلق بالأبعاد الخدمية والمالية والحريات المهنية.

وقال فرحات: "لا يمكن الفصل بين هذه القضايا، فالنقابة بطبيعتها معنية بكل هذه الأوجه مجتمعة، وبالتالي نحتاج إلى نقيب يتعامل مع هذه الملفات بتوازن، ويمثل صوتًا حقيقيًا للجماعة الصحفية".

وأضاف: "النقابة يجب ألا تتحول إلى حزب سياسي، بل تبقى نقابة مهنية تهتم بقضايا الرأي والحريات دون أن تنحرف عن مسارها الأساسي".

وأشار فرحات إلى أهمية وجود نقيب غير مسيّس، يدرك جيدًا هموم الصحفيين، ويحمل خبرة إدارية ومهنية تؤهله للتعامل مع التحديات المتنوعة التي تواجه النقابة.

واختتم قائلًا: "أعبر عن قناعتي بأن عبدالمحسن سلامة هو الأنسب لهذا المنصب، لما يمتلكه من خبرات وقدرات إدارية مهمة، أشهد لها بحكم مسؤوليتي. سلامة ليس فقط ابن مؤسسة الأهرام، بل هو ابن الجماعة الصحفية كلها، ونحتاج إلى نقيب لا يكرّس الاستقطاب الذي يضر بالعمل النقابي والمصلحة العامة".

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