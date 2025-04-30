عبد المحسن سلامة: نقابتنا تمر بظروف دقيقة.. وتجاوزها يحتاج نقيبًا لكل الصحفيين

كتب – عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن النقابة تمر بظروف دقيقة على المستويين المهني والاقتصادي، ولا سبيل لتجاوز هذه المرحلة إلا بوجود نقيب يُمثل جميع الصحفيين، بعيدًا عن الاستقطاب والشللية.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جريدة الأهرام: "نخوض هذه الانتخابات من أجل نقابة قوية، مهنية، مسؤولة، لا تُختزل في معركة سياسية أو توجه بعينه"، مؤكدًا أن أعظم من دافعوا عن الحريات في تاريخ النقابة، وعلى رأسهم الراحل إبراهيم نافع، لم يكونوا مسيسين، بل مهنيين بالأساس.

وأضاف أن النقابة يجب أن تكون فاعلة في الشأن العام، لا طرفًا في الأزمات، مشددًا على أن ملف الحريات لا ينفصل عن الملفات الاقتصادية والمهنية والخدمية. وقال: "لن نترك زميلًا في محبسه دون دعم من النقابة".

وأشار إلى وجود أزمة مهنية عنيفة تتعلق بقيود التصوير في الشوارع، إضافة إلى ضعف الثقة بين الصحفيين وبعض المصادر، وهو ما يتطلب إعادة بناء العلاقة المهنية بما يضمن احترام المهنة واستعادة مصداقيتها.

وشدد سلامة على أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين "صعبة جدًا وغير مرضية"، مضيفًا: "حين تحدثتُ عن حزمة اقتصادية لتحسين أحوال الصحفيين، سخر البعض، رغم أنها تمثل تحديًا حقيقيًا ودورًا أساسيًا للنقابة".

واختتم سلامة حديثه بالتأكيد على إيمانه الدائم بدور النقابة في خدمة أعضائها على جميع المستويات، كاشفًا عن تحركاته في الفترة الماضية لحل مشكلات مزمنة، أبرزها ملف التأمينات، الذي ناقشه مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم التوصل إلى حلول عملية لكل حالة على حدة.