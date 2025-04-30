ناقش زيادة البدل.. عبدالمحسن سلامة يكشف تفاصيل لقائه مع وزير المالية

كتب- عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، عن تفاصيل لقائه بالدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ناقش معه عدداً من الملفات المالية المتعلقة بالنقابة.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "ناقشت مع الوزير كل المشكلات المالية الخاصة بالنقابة، سواء المتعلقة بالأفراد كبدل التدريب والتكنولوجيا، أو المتعلقة بالمشروعات العامة للنقابة مثل مشروع العلاج، وبدل البطالة، وغيرها".

وأضاف: "أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور أحمد كوجك على تفهمه الكامل لكل مطالبنا. هناك روح جديدة من قبل الحكومة وانفتاح كبير تجاه مشاكلنا، مع إدراك حقيقي للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الزملاء الصحفيون".

وأكد سلامة أنه عرض على الوزير مقترحًا بزيادة بدل الصحفيين بأرقام غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الزيادة "ستكون محترمة وتليق بالزملاء"، ولن تقتصر على مرة واحدة فقط، بل ستكون بداية لسد الفجوة بين قيمة البدل وتكاليف المعيشة المتزايدة.

وأوضح أن النقاش تطرق أيضًا إلى زيادة الإعانة السنوية التي تقدمها النقابة لدعم مشروع العلاج، وكذلك زيادة إعانة البطالة. كما تم الاتفاق على رفع قيمة القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفته في بعض الحالات الخاصة، مثل زواج الأبناء.

وتابع سلامة: "نفس نسبة زيادة البدل ستُطبق على المعاشات، كما نخطط لدعم أسر الزملاء المحبوسين ماليًا إلى أن تُحل مشكلاتهم".

اقرأ أيضًا:

15 ترصد الوضع بالقاهرة.. هل وصلت العاصفة الترابية؟

الصحة توجه نصائح مهمة لمواجهة العاصفة الترابية: تجنبوا الخروج إلا للضرورة

رسالة مهمة لنقيب الصحفيين بخصوص قضية طفل دمنهور