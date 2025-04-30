24 ساعة طوارئ بـ"الكهرباء" ورفع درجة الاستعداد للمنخفض الخماسيني

كتب- محمد صلاح:

وجَّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، برفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) ومتابعة الشبكة الموحدة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات الطارئة المُشَكَّلة على مستوى الشركات التابعة؛ للتعامل مع الظاهرة المناخية (المنخفض الخماسيني).

يأتي ذلك في إطار خطة العمل لضمان أمن واستقرار الشبكة الموحدة، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وفي ضوء تعرض البلاد إلى منخفض جوي خماسيني، وما يصاحبه من رياح مثيرة للرمال والأتربة وتدهور مستوى الرؤية الأفقية، وتأثير ذلك على الشبكات الكهربائية.

وأوضح الدكتور عصمت أن منظومة الشكاوى بمختلف أدواتها ووسائلها المختلفة في حالة تواصل دائم مع المواطنين؛ لتوجيه الفرق الفنية العاملة والتدخل السريع والتعامل مع البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.

وأضاف الوزير أن غرفة العمليات المركزية على تواصل دائم مع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة الكهربائية خلال فترة سوء الأحوال الجوية؛ لتأكيد جاهزية فرق الطوارئ وإصلاح الأعطال ومحولات وماكينات الطوارئ؛ للدفع بها للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة ناتجة عن تأثر الشبكة بسوء الأحوال الجوية، مع التنبيه باتباع كل الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وضرورة وجود كل القيادات للمتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتأثرة وتذليل أي صعوبات أو تحديات تواجه فرق العمل المختلفة خلال إصلاح الأعطال الناتجة عن تأثر الشبكة الكهربائية بالظروف الجوية.

وأكد عصمت أن تحقيق الكفاءة في التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كل الاستخدامات، والاستعداد للطوارئ بمختلف أسبابها، لا سيما الطوارئ الناتجة عن الظروف المناخية، كانت ضمن أولويات خطة العمل خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الكهرباء إلى مراجعة الخطوط والشبكات، خصوصًا في المناطق الصحراوية واتخاذ ما يلزم لحمايتها واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة في جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى تأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة، موضحًا توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب العوامل الجوية.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تهيب بالسادة المواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، حرصًا على سلامتهم في ظل التغيرات المناخية المصاحبة للمنخفض الجوي الخماسيني الذي تتعرض له البلاد حاليًّا.