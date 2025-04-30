وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنيا عددًا من الملفات والمشروعات التنموية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والملفات الخدمية التي تهم المواطنين.

وخلال اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا الموقف التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها في 192 قرية بمراكز العدوة ومغاغة وأبو قرقاص وديرمواس وملوي للإسراع في تنفيذ باقي المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن.

وأكدت منال عوض، أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها.

وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى دخول عدد كبير من المشروعات للخدمة ومن بينها محطات لمياه الشرب والمجمعات الحكومية والزراعية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وغيرها من مشروعات الكهرباء والنقل والتي لاقت استحسان وإشادة أبناء القرى المستهدفة لدورها في تحسين جودة الحياة لأهالي القرى

كما شهد اللقاء متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي ومن بينها مشروع الموقف الإقليمي ومشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري ومحطة مياه المنطقة الصناعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على

تعزيز التنمية المتكاملة وتحقيق طفرة في الخدمات والبنية التحتية وخلق فرص عمل مستدامة وتوفير بنية تحتية تدعم المستثمرين والقطاع الصناعي، على أرض محافظة المنيا.

وأكد اللواء عماد كدواني، حرص المحافظة على متابعة مراحل تنفيذ تلك المشروعات والالتزام بإجراءات السلامة و الصحة المهنية و الأمن الصناعي والاعتبارات البيئية والاجتماعية وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى جهود محافظة المنيا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 في قطاعات رصف الطرق، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة، لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.

كما ناقشت الدكتورة منال عوض، مع اللواء عماد كدواني، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة ونتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية المتابعة الدورية لملف التصالح والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وتذليل أي عقبات أمام المواطنين وكذا التصدي بحسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية في المهد بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهات الولاية والأجهزة الأمنية.

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