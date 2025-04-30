ساويرس يسأل: "فين العاصفة الترابية؟".. والأرصاد توضح مسار المنخفض الخماسيني

كتب – محمد عبد الناصر:

أثارت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من العاصفة الترابية التي تضرب البلاد اليوم الأربعاء تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تساءل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة إكس، عن هذه العاصفة، قائلًا: "هي فين العاصفة الترابية دي؟؟".

هي فين العاصفة الترابية دي ؟؟ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 30, 2025

وتعيش مصر على أعتاب موجة طقس غير مستقرة يُنتظر أن تبلغ ذروتها اليوم الأربعاء، مع اقتراب عاصفة ترابية عنيفة ناتجة عن منخفض جوي خماسيني بدأ تأثيره بالفعل على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة ومحافظات بالصعيد، وسط حالة تأهب من الجهات المعنية.

بدورها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأقمار الصناعية التابعة للهيئة ترصد باستمرار حالة الطقس وحركة المنخفض الجوي، لافتةً إلى أن المنخفض في الوقت الحالي يتجه إلى شرق القاهرة ومدن القناة وسيناء.

وأضافت غانم أن المنخفض الجوي يتسبب في سرعات رياح عالية تصل إلى 80 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأكدت أن سرعات الرياح الحالية يترتب عليها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق المفتوحة والسريعة والصحراوية إلى ما بين 500 و1000 متر، ويتوجب على السائقين الحذر والالتزام بتعليمات المرور.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار بدأت بالفعل على محافظة مطروح، وهي أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا.

وتابعت: الأمطار ستكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة.

وتفاعلًا مع التحذيرات الجوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل.

وفي خطوة مماثلة، أصدر الأزهر الشريف قرارًا بتعليق الدراسة في كافة المعاهد الأزهرية، فيما منحت وزارة التعليم العالي الجامعات حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام الدراسة، "وفقًا لتقديرات كل محافظة على حدة".

وزارة الصحة والسكان من جانبها رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وشددت على ضرورة عدم مغادرة المنازل غدًا إلا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب زيادة أعداد الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر تحسبًا لأي طارئ.

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