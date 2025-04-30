البرلمان يستدعي محافظ الإسماعيلية.. غضب في "إسكان النواب" لغياب مسؤولي المحافظة

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، غياب مسؤولي محافظة الإسماعيلية عن مناقشات عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بانهيار البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القنطرة.



وأكد النائب محمد طلبة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن لجنة الإسكان قررت خلال اجتماعها أمس إعداد مذكرة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء محافظ الإسماعيلية، لحضور اجتماع اللجنة للقيام بدوره في مناقشة الطلبات التي تخص أهالي المحافظة.

وأوضح طلبة أن لجنة الإسكان التي انعقدت برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، انتقدت تجاهل حضور مسؤولي المحلات لمثل هذه المناقشات، مشددةً على أن عدم الحضور لا يُسقط حقوق المواطنين، بل يزيد الإصرار على متابعتها، وأن النواب سيواصلون دورهم الرقابي والتشريعي؛ حتى يتم تنفيذ مطالب المواطنين وتحقيق العدالة التنموية.



وأوضح النائب أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تدهور البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية بعزبة المعبر بمنطقة السواركة التابعة لمدينة القنطرة غرب، وحرمانها من كل مقومات الحياة الكريمة من طرق وصرف صحي وكهرباء وغاز، وإنترنت.. إلخ، رغم أنها منطقة واعدة، حيث يوجد بها نادي القنطرة غرب وسوق الجملة التجاري.



وأوضح طلبة أن طلبات الإحاطة التي تقدم بها تضمنت انعدام الخدمات الأساسية بقرية الأماني وأبو شراويد التابعة لقرية البياضية (مياه شرب، صرف صحي، خدمات طبية ورياضية)، وتهالك محطات مياه الشرب بالقنطرة غرب (محطة القنطرة غرب، محطة الرياح، محطة أبو خليفة الصغرى)، وعدم تطويرها منذ أكثر من 12 إلى 15 سنة.



وأشار النائب إلى تدهور محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بقرية أبو خليفة، وعدم خضوعها لأعمال الإحلال والتجديد منذ أكثر من 20 عامًا، وتدهور البنية التحتية بمنطقة أبو رشيد، خط البحر، التابعة لقرية البياضية، وافتقارها إلى أبسط مشروعات الخدمات والمرافق الأساسية، بما يؤثر سلبًا على استقرار الأهالي وجودة معيشتهم.

واختتم طلبة تصريحاته بأن اللجنة انتابتها حالة من الاستياء والغضب بسبب غياب ممثلي محافظة الإسماعيلية وتخلفهم عن الحضور، وبناء عليه قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة، لحين حضور ممثلين عن محافظة الإسماعيلية.