558 فرصة عمل بالسعودية.. رابط وخطوات التقديم والتخصصات المطلوبة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، توفير 558 فرصة عمل للكوادر المصرية المتخصصة في القطاع الهندسي، للعمل بإحدى شركات المقاولات الكبرى في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص تم توفيرها من خلالمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الرياض، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، مؤكداً حرص الدولة على دعم فرص تصدير العمالة المصرية المؤهلة إلى الخارج.

ودعا الوزير الشباب المتخصص في المجالات الهندسية – والمرفقة في البيان الرسمي مع الرواتب المقترحة لكل تخصص – إلى التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، ولمدة 5 أيام، عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: هنا.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المقدمة تشمل مزايا متعددة، أبرزها تحمل الشركة السعودية لتكاليف الإقامة وتجديدها، ونقل الكفالة أو التأشيرة، إلى جانب التأمين الطبي وتذاكر الطيران ذهاباً وعودة عند استحقاق الإجازات السنوية.



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