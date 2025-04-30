15 صورة ترصد الوضع بالقاهرة.. هل وصلت العاصفة الترابية؟

كتب- أحمد الجندي:

تصوير - نادر نبيل:

رصدت عدسة "مصراوي" اليوم الأربعاء الوضع الميداني في عدد من مناطق القاهرة وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس غير مستقرة، وعاصفة ترابية مصحوبة برياح شديدة محمّلة بالأتربة، والتي من المتوقع أن تخفض مستوى الرؤية وتؤثر على الحركة اليومية للمواطنين.

وتعيش مصر على أعتاب موجة طقس غير مستقرة يُنتظر أن تبلغ ذروتها اليوم، مع اقتراب عاصفة ترابية عنيفة ناتجة عن منخفض جوي خماسيني بدأ تأثيره بالفعل على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، وسط حالة تأهب من الجهات المعنية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا جويا بشأن المنخفض الجوي الخماسيني الذي تصل فيه سرعة الرياح من (60:40) كم في الساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية، مع فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تحرك منخفض جوي نشط، مصحوب برياح قوية مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في مناطق شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ما تسبب في تدني الرؤية الأفقية، مع توقعات بامتداد التأثير إلى مناطق أوسع من شرق البلاد خلال الساعات المقبلة.

وتفاعلًا مع التحذيرات الجوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل.