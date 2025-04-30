محافظ القاهرة يتابع تسكين الباعة المنقولين من سوق الزلزال العشوائي

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تسكين الباعة الذين تم نقلهم من سوق الزلزال العشوائي بالمقطم في أماكنهم الجديدة بسوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للبائعين لإنهاء إجراءات تسكينهم في أماكنهم بالسوقين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن السوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، مدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه قد تم توفير أماكن لكل الباعة المتواجدين في السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة في مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

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