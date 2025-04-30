رسالة مهمة لنقيب الصحفيين بخصوص قضية طفل دمنهور

كتب- أحمد السعداوي:

وجَّه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، سالةً إلى كل الزميلات والزملاء الصحفيين، بخصوص قضية طفل دمنهور.

وقال البلشي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه التزامًا بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيشٍ آمنٍ ومستقبلٍ مُستقرٍّ، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمةٍ بعيدةٍ عن الأضواء.

وتابع نقيب الصحفيين: أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية، الامتناعَ عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلَ في "قضية دمنهور" أو من شأنها أن تكشف عن هويته، حفاظًا على مصلحته الفُضلى، ووقايةً له من أيِّ أذىً نفسي أو اجتماعي قد يلحق به وبأسرته حاليًّا أو يطارده مستقبلًا.

وأضاف البلشي: ونجدد مطالبنا الدائمة بالالتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي التي نظمت التعامل مع كل الأطراف (ضحايا ومتهمين) في مختلف القضايا.

واختتم نقيب الصحفيين بيانه، قائلًا: خالص التقدير لكم جميعاً، هذه مهنتنا.. وهذه رسالتنا.. حماية الطفولةِ وحماية خصوصية الضحايا حمايةٌ للمستقبل.

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