الزراعة: أوقفنا حصاد محصول القمح بسبب العاصفة الخماسيني

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة أصدرت عدد من التوصيات، لإجراء "رش" للمحاصيل الزراعية بشكل احتياطي، لافتًا إلى أن الوزارة أصدرت توصية بأن يتم إيقاف حصاد القمح اليوم الأربعاء.

وقال القرش خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"،: "شددنا على زيادة وتثبيت الأربطة على الصوب، ومجموعة من الإجراءات الإحترازية، وذلك لمواجهة كافة التغيرات التي من الممكن أن تحدث".

وتابع: "رفعنا الكفاءة داخل كل الجمعيات الزراعية، والاستعداد بكافة المعدات اللازمة لمواجهة أي طارئ لاتخاذ إجراءات استباقية، حماية لثرواتنا الزراعية والداجني والسمكي".

وأوضح أن وجود العواصف وزيادة سرعات الرياح تؤثر على عمليات الحصاد، مما يقلل حماية المزروعات، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار، راجعنا المصارف والقنوات لمنع تكتلات للمياه وتوفير المعدات اللازمة تسهيلا للمزارعين، لتجنب تعرض العنصر البشري إلى مخاطر.

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