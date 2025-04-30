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بدء اختبار المتنافسين على وظائف "جنوب القاهرة" بـ"القابضة للكهرباء"

11:48 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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كتب- محمد صلاح:

تُعقد لجنة اختبارات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأربعاء، لاختيار قيادتَين لشغل وظيفتَي رئاسة قطاعات التحكم والاتصالات والوقاية بالشركة التي يتنافس فيها المهندس حسن عبد الهادي، المشرف على قطاعات التحكم والاتصالات بالشركة، ورئيس قطاع المشتريات بالشركة المهندسة فاطمة.

ييتم اختبار كل من المحاسب محمد راغب هنداوي، المشرف على رئاسة قطاعات الشؤون التجارية بالشركة، والمحاسب محمد قمر، رئيس القطاع التجاري بجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء؛ لاختيار رئيس جديد لقطاعات الشؤون التجارية بالشركة.

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الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي قطاعات التحكم والاتصالات
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