وزير الري: حملات متواصلة للتعامل الرادع مع التعديات على المجارى المائية

كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الري بخصوص سابق توجيهاته لإزالة التعديات على المجاري المائية والتي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٥.

وبحسب بيان الري استعرض التقرير الحملة التي قامت بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات لتنفيذ عدد (٥٢) قرار إزالة لفتحات ري مخالفة وماكينات رفع نقالي مخالفة على بحر البرنس المغذي لمسقة الجبادة بالفيوم والتي تستخدم لرى مساحات من الأراضي غير مقررة الري.

وقال سويلم، أن هذه الحملة من الإزالات تأتي تفعيلا لتوجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية في كافة المحافظات بإتمام الحملات المتواصلة لإزالة المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل الرادع مع أى تعديات على المجارى المائية، نظراً للتأثير السلبي الكبير لأي تعديات يقوم بها المخالفين على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للاراضى مقررة الرى على هذه الترعة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لأجهزة الشرطة ومحافظة الفيوم على التعاون مع الوزارة وتنفيذ هذه الإزالات.

وشدد الدكتور سويلم على أن أجهزة الوزارة ستواصل مثل هذه الحملات بكافة المحافظات للتعامل الرادع مع أى تعديات على المجارى المائية أو أملاك الوزارة، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع جميع المحافظات لإزالة التعديات على جميع الترع ومصادره طلمبات الرفع المخالفة، مشيراً إلى أن تعدى البعض على شبكة الترع والقيام برى زمامات من الأراضي غير مقررة الري يؤثر سلبًا على توفير المياه اللازمة لري الأراضي مقررة الري.

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