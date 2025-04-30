الصحة توجه نصائح مهمة لمواجهة العاصفة الترابية: تجنبوا الخروج إلا للضرورة

كتب- أحمد جمعة:

وجّه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح الصحية المهمة للوقاية من المضاعفات الناتجة عن التقلبات الجوية والعاصفة الترابية، خصوصًا للمرضى المصابين بحساسية الصدر أو ضيق التنفس أو مشاكل في الشعب الهوائية.

وشددت "عبدالغفار" في منشور توعوي، على ضرورة اتباع الإرشادات التالية:

* تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

* ضرورة ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج أثناء العاصفة الترابية، لتفادي دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

* الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

* شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر يوميًا لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

* الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

* تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

وأكدت الوزارة أنه "في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية، توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص".